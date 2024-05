Kraków. W co zmienia się dawna drożdżownia na Bieżanowie? Kiedyś w galerię sztuki, teraz w osiedle

Nowa Drożdżownia w Krakowie

W drugim etapie inwestycji Nowa Drożdżownia zostaną oddane do użytku 2-piętrowe budynki wielorodzinne, w których znajdować się będą 53 lokale mieszkalne o zróżnicowanej powierzchni od 40 do 95 mkw. Do każdego mieszkania przynależeć będzie balkon, loggia lub prywatny ogródek. Docelowo kompleks mieszkaniowy Nowa Drożdżownia składać się będzie z kilku etapów, łącznie 400 mieszkań i domów. Częścią inwestycji staną się również zabytkowe poprzemysłowe elementy jak wieża i budynek fabryczny, wkomponowane w całość projektowanych zabudowań. Inwestorem Nowej Drożdżowni jest spółka Tętnowski Development.

materiały prasowe

- Nowa Drożdżownia to połączenie nowoczesnej architektury z loftowym klimatem, gdzie przeszłość przenika się z teraźniejszością. Przemyślany projekt inwestycji idealnie wkomponowuje się w najbliższe otoczenie - niską zabudowę domów jednorodzinnych oraz pobliskie tereny zielone. Przyrody nie brakuje również na samym osiedlu, starannie zaaranżowana zieleń między budynkami sprzyja wypoczynkowi i regeneracji mieszkańców. Niewątpliwym atutem tego miejsca jest doskonałe połączenie z innymi częściami miasta. Znajdują się tu przystanki autobusowe, tramwajowe, a także stacja kolejowa. Podróż do ścisłego centrum Krakowa zajmuje stąd zaledwie kwadrans. Poza tym lokalizacja ta jest dogodna nie tylko dla podróżujących transportem publicznym, ale też własnym samochodem. W pobliżu znajduje się autostrada A4, a także obwodnica, dzięki której mieszkańcy mogą uniknąć zakorkowanych ulic - mówi Krzysztof Tętnowski, prezes zarządu Tętnowski Development. - Bieżanów od dawna predestynuje do bycia jedną z najbardziej atrakcyjnych dzielnic na krakowskim rynku. Posiada bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę edukacyjną, handlowo-usługową, medyczną, gastronomiczną, a także rozrywkowo-kulturalną. Mieszkańcy niemal na wyciągnięcie ręki mają wszystko to, co potrzebne jest do komfortowego życia - dodaje.