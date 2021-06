Kraków. W miejscu Polskich Zakładów Zbożowych pojawią się mieszkania. Ma powstać "wyjątkowe miejsce"

O tym, że teren Polskich Zakładów Zbożowych (PZZ) przy al. Jana Pawła II w Krakowie może się zamienić w kompleks mieszkalny lub biurowy, pisaliśmy już w zeszłym roku, gdy teren został ogrodzony.

Kilka lat temu PZZ przeniosły większość produkcji z Krakowa do Niepołomic. W specjalnej strefie ekonomicznej stanął nowy budynek młyna i uruchomiono nową linię produkcyjną. W Krakowie, przy ulicy Ładnej (to pod tym adresem znajduje się siedziba PZZ, choć ich budynki stoją frontem do alei Jana Pawła II), zostało kilkudziesięciu pracowników i jedna linia produkcyjna, przerabiająca 300 ton zboża na dobę. Przy Ładnej pozostał także zarząd spółki.

"Tak było jeszcze kilka lat temu. Teraz budynki produkcyjne stoją puste, a cały teren został ogrodzony płotem. Na początku roku wyburzone zostały cztery wielkie silosy na zboże, które znajdowały się na tyłach zabudowań" - tak pisaliśmy ponad rok temu.