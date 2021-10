Kraków. W październiku ruszy remont ks. Józefa. Kolejne miejsce do zakorkowania

FLESZ - Polacy są niewyspani. To się może skończyć źle

Ulica Księcia Józefa zostanie odnowiona na odcinku od granic miasta do ul. Adolfa Szyszko-Bohusza. Drogowcy wymienią asfalt na całej tej długości. Dodatkowo wyremontowany zostanie fragment chodnika, 175 mb, od Mirowskiej do Kruczej. W trakcie prac doświetlonych na tym ciągu zostanie 17 przejść dla pieszych dedykowanymi oprawami z szerokim rozsyłem światła. Na tę część zostanie przeznaczonych ok. 460 tys. zł.

Umowa z wykonawcą została podpisana, wkrótce zostanie mu przekazany plac budowy. Rozpoczęcie prac planowane jest ok. 15 października, ale urzędnicy zaznaczają, że termin może ulec zmianie. - Obecnie dopracowujemy z Wydziałem Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK organizację ruchu, szczegóły podamy po weekendzie - zaznaczają urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Pewne jest to, że korki będą jeszcze większe w Krakowie.