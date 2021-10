Kraków. Warzywa i owoce na targowiskach: Placu Bieńczyckim i Starym Kleparzu. Po ile papryka, cukinia, śliwka, szara reneta? [ZDJĘCIA,CENY]

Ceny owoców i warzyw na targowiskach w Krakowie

Na stoiskach na Starym Kleparzu świeżego podgrzybka kupimy za 35 zł/kg, paprykę za 5 zł/kg, cukinię za 7 zł/kg, a za śliwkę zapłacimy od 5 do 7 zł za kilogram. Na Placu Bieńczyckim natomiast za szarą renetę zapłacimy ok. 4 zł za kilogram, orzech laskowy kosztuje ok. 16-18 zł/kg, świeża żurawina to koszt 28 zł/kg, a za kilogram gruszki zapłacimy od 4 do 6,5 zł.

