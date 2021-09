Kraków. We wrześniu koniecznie zajrzyj do Nowej Huty!

Trzy dni pełne warsztatów, spacerów, wykładów i debat, podczas których będzie można poznać historię i dziedzictwo Nowej Huty - tak przedstawia się tegoroczna edycja akcji Muzeum Krakowa „Zajrzyj do Huty”.

Nowohucką architekturę można będzie podziwiać z okien legendarnego autobusu „ogórek”, który przemknie ulicami najmłodszej dzielnicy Krakowa. Na jego trasie znalazły się m.in. średniowieczny klasztor Cystersów, Centrum Administracyjne, Teatr Ludowy i kościół Arka.

O historii dzielnicy opowiada wystawa plenerowa ”Raptularz, czyli spraw przednowohuckich opisanie” w opactwie oo. Cystersów w Mogile. To projekt, który koncentruje się wokół 10 mało znanych, ale ważnych dat z lokalnej historii od średniowiecza do 1949 r., kiedy to zaczęto budować Nową Hutę wraz z kombinatem metalurgicznym. Ekspozycja prezentowana będzie w zewnętrznych krużgankach opactwa.