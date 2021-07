Kraków. Węzeł w Mydlnikach gotowy. Pojadą tam autobusy. Mieszkańcy upominają się o zieleń [ZDJĘCIA] Piotr Tymczak

W sobotę (17 lipca) zostanie oddany do użytku nowy węzeł przesiadkowy w Mydlnikach, zlokalizowany przy ul. Brzezińskiego, w pobliżu przystanku kolejowego „Kraków Mydlniki Wapiennik”. Do nowej pętli zostaną skierowane linie autobusowe nr 139 i 601. Mieszkańcy upominali się o kursy autobusowe do tego miejsca. Komentują też, że powstała kolejna "betonowa patelnia" bez zieleni.