Kraków. Więcej zieleni zamiast betonu przy stadionie Wisły. Kontrowersje wzbudza parking w sąsiedztwie Błoń

Na zlecenie miasta przygotowano koncepcję zagospodarowania terenów w sąsiedztwie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana. Teraz zostanie ona poddana konsultacjom społecznym, które potrwają do końca września. Aktywiści zwracają uwagę na to, że problematyczne jest ulokowanie parkingu naziemnego na ok. 500 miejsc przy al. 3 Maja - w sąsiedztwie Błoń.

FLESZ - Skuteczny nie tylko na boisku. Wszystkie biznesy Lewego

- Cieszy to, że koncepcja zakłada więcej zieleni zamiast betonu, który obecnie otacza stadion. Kontrowersyjne jest ulokowanie parkingu przy Błoniach. Rozumiem, że jest tam trybuna z sektorem kibiców gości i musi być do niej dojazd z miejscami postojowymi. Na mały parking, który byłyby wykorzystywany w dniach meczu można ostatecznie się zgodzić. Obawa jest jednak taka, że powstanie obiekt, do którego samochody będą dojeżdżać przez cały tydzień. A naszym zdaniem docelowo ruch na al. 3 Maja powinien być maksymalnie ograniczony. Warto Błonia połączyć z Parkiem Jordana, tak by między nimi były ścieżki spacerowe oraz trasy dla rowerzystów i rolkarzy - komentuje Mariusz Waszkiewicz, prezes Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody. Zapowiada, że swoje uwagi będzie zgłaszał w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania terenów wokół stadionu Wisły. Podczas nich z udziałem mieszkańców będą ustalane szczegóły wykorzystania atrakcyjnych terenów.

- Proponowana koncepcja zawiera optymalne rozwiązania, które zwiększą atrakcyjność stadionu – przekonuje Krzysztof Kowal, dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. - Zależało nam na otwarciu terenu wokół stadionu, w tym przede wszystkim połączeniu go z Parkiem im. Henryka Jordana, by stworzyć przyjazną przestrzeń rekreacyjną dla mieszkańców naszego miasta. Mam nadzieję, że uda się to osiągnąć - dodaje.

Przypomnijmy, że projekt z 2009 r. zakładał budowę przy stadionie dwóch parkingów podziemnych na 600 miejsc każdy - od strony al. 3 Maja i ul. Reymonta. Były prezentowane wizualizacje, na których widać było nad parkingami treningowe boiska piłkarskie. Ta wizja nie została zrealizowana z powodu zbyt dużych kosztów. Obecnie budowa takich parkingów szacowana jest na ok. 176 mln zł. Powstała więc wizja budowy parkingów naziemnych, tak by pomieścić wymaganą liczbę 1200 aut.

Koncepcję zagospodarowania otoczenia stadionu Wisły przygotowała spółka Archetus. Odbyło się to w ramach umowy z kwietnia tego roku, na mocy której, za 9,7 mln zł, spółka Archetus przekazuje miastu prawa autorskie do projektu stadionu Wisły i opracowuje koncepcję modernizacji obiektu oraz przylegających terenów. Dokument zakłada, że od strony al. 3 Maja oprócz parkingu na ok. 500 pojazdów powstanie boisko z trybuną (ma przylegać do parkingu).

Od strony ul. Reymonta zaplanowano Aleję Wiślackich Gwiazd, skwer z pomnikiem Henryka Reymana oraz budynek Muzeum Wisły Kraków, do którego przylegałby parking naziemny na ok. 100 aut - obiekty otaczałaby zieleń. Trzeci parking na ok. 400 samochodów zaplanowano bliżej hali TS Wisła. Pozostałby natomiast jednopoziomowy, naziemny parking dla VIP-ów na 200 pojazdów za trybuną zachodnią. Stadion Miejski im. Henryka Reymana został zgłoszony jako jedna z aren planowanych na 2023 rok Igrzysk Europejskich. W przypadku otrzymania przez miasto dotacji z budżetu centralnego, ZIS przewiduje przystosowanie stadionu do potrzeb wynikających z organizacji tej imprezy. Same wykonanie prac remontowych piłkarskiego obiektu szacuje się na ok. 20 mln zł, a zagospodarowanie terenów wokół niego i budowę parkingów naziemnych na 40-60 mln zł (środki będą pochodzić z budżetu miasta, ale ZIS będzie również starać się o dotację z Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Sportu). Dotychczas budowa stadionu przy ul. Remonta (powstał w latach 2004-2011) kosztowała miasto ok. 640 mln zł.