Kraków. Wiemy dokładnie, którędy pojedzie tramwaj z ulicy Meissnera do Mistrzejowic [PLANY]

Obecnie trwa opracowywanie projektu architektoniczno–budowlanego dla nowej linii o długości ok. 4,5 km, która ma połączyć Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema i Meissnera.

To pierwsza w Polsce tak duża inwestycja transportowa realizowana w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Polega to na tym, że za projekt, pozyskanie finansowania, budowę i utrzymanie infrastruktury przez okres 20 lat odpowiada wybrany partner prywatny - konsorcjum PPP Solutions Polska Sp. z o.o. (lider), Gulermak AGir Sanayi Insaat ve Taahhu A.S. Z ramienia miasta za projekt odpowiada Zarząd Dróg Miasta Krakowa.