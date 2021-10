Kraków. Wnioskują o wpuszczenie pojazdów pomocy drogowej na buspasy. To ma zmniejszyć korki

FLESZ - Wjazd samochodem do centrum niemożliwy?

- Samochody pomocy drogowej często stoją w korkach na ulicach Krakowa. Stąd wniosek, by mogły poruszać się po wydzielonych buspasach. Dzięki temu mogłyby szybciej przyjechać na miejsce, by np. usunąć z drogi pojazd zagradzający przejazd i powodujący utrudnienia komunikacyjne - mówi radny Tomasz Daros (PO), równocześnie przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto.

W projekcie uchwały zapisano, że ustala się dla prezydenta Krakowa kierunki działania polegające na podjęciu wszelkich możliwych działań, mających na celu umożliwienie poruszania się samochodów pomocy drogowej do wypadku lub po wypadku oraz transportującego pojazd niesprawny, po wydzielonych buspasach.

Inicjatorzy projektu uchwały zaznaczyli w nim, że przy obecnej organizacji ruchu pojazdy pomocy drogowej muszą stać w zatorze drogowym, jadąc na miejsce zdarzenia, aby udrożnić ruch. "Jest to sytuacja nielogiczna, która powoduje, że służby interwencyjne z zakresu pomocy drogowej i assistance nie mogą działać efektywnie i szybko rozładowywać zatorów drogowych w Krakowie. Aby działania mogły odbywać się szybciej, co pozytywnie wpłynie na czas usunięcia skutków kolizji, wypadków, zablokowania pasów ruchu, zablokowania torowisk, niezbędne jest by w/w pojazdy mogły szybciej docierać na miejsce zdarzenia" - podkreślono w projekcie uchwały.