Kraków. Wojewoda Małopolski zapowiada zwiększenie w regionie liczby łóżek covidowych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego

Tłumacząc z jak poważną sytuacją epidemiczną mamy do czynienia, wojewoda małopolski powiedział m.in.:

- Raport z 11 listopada mówił o 1008 nowo zakażonych (z czego 50% to zakażenia dotyczące mieszkańców Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielickiego), 890 hospitalizowanych z powodu COVID-19 i 70 zajętych respiratorach. Tydzień wcześniej – 4 listopada – nowych zakażeń mieliśmy 925, hospitalizowanych – 574, a zajętych respiratorów – 48. W ciągu tygodnia przybyło nam zatem 316 pacjentów z COVID-19 - mówił Łukasz Kmita

W związku z tym podjął decyzję o wdrożeniu V etapu „Strategii przeciwdziałania epidemii COVID-19 w województwie małopolskim”.

- Zostanie on wprowadzony między 15 a 16 listopada. Od 10 do 19 listopada zostanie uruchomionych 808 łóżek, ale wszystko wskazuje, że baza ta będzie musiała być powiększona poprzez wdrożenie etapu VI, który realizowany by był od 22 do 23 listopada. Wówczas planowane jest zwiększenie liczby łóżek o 566 co razem da 1374 łóżka covidove, w tym 108 respiratorowych. Docelowy poziom to 2277 łóżek, z czego 184 respiratorowe - wyjaśniał Łukasz Kmita.