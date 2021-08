Kraków. Wreszcie przeprowadzą wyczekiwany remont torowiska w Nowej Hucie. Będą utrudnienia w ruchu

- Lepiej późno niż wcale. Radość z remontu ulicy Ptaszyckiego oczywiście jest ogromna, bo wszyscy w tej części Nowej Huty czekamy na to od dobrych kilku lat. W końcu się coś zmieni i jazda od placu Centralnego do ulicy Ptaszyckiego nie będzie kojarzyła się z karykaturą komunikacji i kpiną z pasażerów, bo to, co teraz jest, trudno nazwać inaczej. Obecnie to nie tylko jazda 10 km/h w kołyszącym się na boki "Wiedeńczyku", ale też każdorazowy strach, że tramwaj się wykolei - komentuje Mateusz Borkowski, jeżdżący tramwajami trasą, która ma zostać zmodernizowana.