Kraków. Wstyd i koszmar na placu Biskupim wciąż trwa, bo brakuje pieniędzy

- Przebudowę niewielkiego placu rozpoczęto ponad dwa lata temu i do tej pory nie dokończono. W takim czasie to można wybudować osiedle. Ta inwestycja to koszmar dla okolicznych mieszkańców, którzy od miesięcy muszą żyć i funkcjonować przy placu budowy, to wielki wstyd dla miasta. Władze Krakowa powinny postawić sobie za punkt honoru, by zrobić wszystko co umożliwi jak najszybsze dokończenie tego przedsięwzięcia - komentuje Barbara Zarzycka-Rzeźnik, radna Dzielnicy I Stare Miasto, mieszkająca w rejonie placu Biskupiego.