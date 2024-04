Kraków wybiera prezydenta. Łukasz Gibała kontra Aleksander Miszalski. Kogo w drugiej turze wyborów poprą pozostali kandydaci?

- Mam dobry program, dobre propozycje. Będziemy przekonywać tych, którzy głosowali na moich kontrkandydatów do tego, by w drugiej turze wsparli naszą propozycję i będziemy rozmawiali z każdym, kto jest otwarty na współpracę. To nie jest oferta skierowana tylko do wyborców Koalicji Obywatelskiej czy Lewicy. To jest oferta skierowana do każdego, dlatego ja wierzę w to, że abstrahując od poglądów politycznych znajdzie ona poparcie w szeregach wyborców Prawa i Sprawiedliwości czy Łukasza Gibały - podkreśla poseł Aleksander Miszalski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, który wygrał I turę, zdobywając 37,21 proc. poparcie (110 556 głosów).

Nieco inaczej, świeżo po zobaczeniu wyników, wypowiadał się miejski radny Łukasz Gibała (Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców), który zajął 2. miejsce (26,79 proc., 79 580 głosów).

- Nie będziemy negocjować ani z PiS-em, ani z Konfederacją, ani z Andrzejem Kuligiem, ani Adamem Hareńczykiem. Rozmowy mogę prowadzić jedynie z Trzecią Drogą jeśli z ich strony będzie zainteresowanie. Moim głównym celem jest przekonywanie tych, którzy nie poszli do urn. To jest ponad 300 tysięcy ludzi. Poszczególni kandydaci z najmniejszym poparciem zdobyli po 10, 20 tysięcy głosów, poza Łukaszem Kmitą. Oznacza to, że największą grupę tworzą ci, którzy nie poszli zagłosować. To ich muszę przekonać - podkreśla Łukasz Gibała.