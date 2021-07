Kraków. Wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Aż 1600 uczniów nie dostało się

– Miasto Kraków w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dysponowało 9069 miejscami w samorządowych szkołach ponadpodstawowych. Zakwalifikowano do nich 7537 kandydatów – 4511 do liceów, 2665 do techników i 361 do szkół branżowych. Oznacza to, że na uczniów wciąż czeka ponad 1500 wolnych miejsc we wszystkich typach szkół – informuje Dariusz Domajewski, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji UMK i jak dodaje, w liceach do dyspozycji pozostają 123 wolne miejsca, w technikach – 870, a w szkołach branżowych – 539.

– Wspomniane liczby dotyczą tylko szkół prowadzonych przez miejski samorząd, a ofertę uzupełniają także szkoły niesamorządowe, z których oferty mogą także korzystać uczniowie z Krakowa oraz okolic – zaznacza Domajewski.