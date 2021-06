Kraków. Wypadek w rejonie wiaduktu na Igołomskiej. Zderzenie ciężarówki i śmieciarki. Są utrudnienia w ruchu! [ZDJĘCIA]

Wypadek na Igołomskiej. Zderzenie ciężarówki i pojazdu MPO

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowca samochodu ciężarowego, jadący od strony Sandomierza wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle, przez co doszło do zderzenia z pojazdem MPO. Kierowca ciężarówki trafił w poważnym stanie do szpitala. Na miejscu działają służby. Są utrudnienia w ruchu. Aktualnie (12:50) korek sięga od zjazdu z Igołomskiej w Szymańskiego po Ujastek Mogilski.