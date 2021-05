Kraków. Wyremontują tory na al. Jana Pawła II i ul. Ptaszyckiego. W końcu jest przetarg

Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie musiał zapewnić przejezdność ulic przecinających plac budowy lub ich objazdy. Natomiast zmiany w przebiegu tras tramwajów i autobusów oraz ewentualną komunikację zastępczą ma zapewnić zamawiający (wraz z poniesieniem kosztów), czyli ZDMK.

Przypomnijmy, że mieszkańcy od lat czekają na remont torowisk na al. Jana Pawła II i ul. Ptaszyckiego.

- Ciuchcia w Parku Jordana jeździ szybciej... Tak oto wygląda od jakiegoś czasu moja codzienna przejażdżka nieremontowanymi od kilkudziesięciu lat torami na odcinku od placu Centralnego do Kopca Wandy. Od lat trasa ta jest pomijana przy jakichkolwiek remontach. Diabeł mówi tu dobranoc. Jedyne co urzędnicy mają do zaproponowania to doraźne, awaryjne remonciki i ograniczenia prędkości - komentował Mateusz Borkowski, który w internecie zamieścił film dokumentuje przejazd tą trasą.