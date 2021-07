Kraków. Zabrał komórkę śpiącemu na przystanku. Ale był w oku kamery

Z relacji dyżurnej monitoringu wynikało, że ubrany na czarno mężczyzna, z charakterystyczną, przewieszoną przez ramię torbą, zabrał spod nóg śpiącego na ławce na przystanku telefon i oddalił się w kierunku ul. Franciszkańskiej.

- Po usłyszeniu tego komunikatu od razu skierowaliśmy się w stronę Plant. Na wysokości ul. Straszewskiego dostrzegliśmy mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopisowi. A że akurat przeglądał komórkę, tym łatwiej było nam rozpocząć konkretną rozmowę - relacjonują strażnicy miejscy. - Gdy zapytaliśmy go, czy to jest jego własność, odpowiedział, że właśnie znalazł telefon i idzie z nim na komisariat. Ponieważ mieliśmy wątpliwości co do tej wersji wydarzeń, wezwaliśmy na miejsce policję.