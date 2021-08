Kraków. Zabytkowa aleja Waszyngtona ogołocona z kilkunastu drzew. Posadzono nowe, których liście już niszczy owad

Wycięto kilkanaście drzew wzdłuż zabytkowej alei Waszyngtona

Już w styczniu ubiegłego roku alarmowaliśmy, że ok. 30 drzew wzdłuż zabytkowej alei Waszyngtona jest w tak złym stanie, że trzeba będzie je wyciąć. Miejscy urzędnicy starali się, by choć część z nich mogła pozostać. Zamierzali przyciąć drzewa w taki sposób, aby nie upadły. Co ostatecznie wyniknęło z tych szumnych zapowiedzi? Jak podsumowują w Zarządzie Zieleni Miejskiej, ostatecznie 17 roślin poszło pod topór, wśród nich klony oraz jesiony. Z kolei jedenaście drzew uczyniono tzw. świadkami. - Z wnioskowanych do usunięcia roślin pozostawiono dwie - wyliczają pracownicy Zarządu Zieleni Miejskiej.