Kraków. Zaczęło się, a w planach 33 ulice do remontu za 21 mln zł

W sumie do programu zakwalifikowały się 62 ulice/odcinki ulic. Pierwsze prace już wystartowały. Drogowcy pojawili się na ul. B. Kontryma, W. E. Radzikowskiego oraz Łutnia.

Na ulicy Łutnia nowa nawierzchnia pojawi się na odcinku od tunelu pod S7 do skrzyżowania z ul. Bugaj. Roboty właściwe potrwają do 30 kwietnia, później toczyć się będą jeszcze prace porządkowe, te przy poboczu oraz studzienkach. Obecnie obowiązuje ruch wahadłowy kierowany ręcznie. W dalszej kolejności, mniej więcej tydzień po zakończeniu prac na ul. Łutnia nowa nawierzchnia zostanie położona na ul. Bugaj (na ok. 200-metrowym fragmencie od skrzyżowania z ul. Łutnia). Koszt robót łącznie to ok. 750 tys. zł.

Poza już wspomnianymi ulicami, w dzielnicy Podgórze (XIII), drogowcy przeprowadzą remonty na: Węgierskiej (od Rękawka do B. Limanowskiego), al. gen. J. Skrzyneckiego (od Rydlówka do Rzemieślniczej), św. Benedykta (os Rękawka do B. Limanowskiego). Na Prądniku Białym (IV) na ul.: W. Łokietka (remont obejmie również fragment ulicy leżący w dzielnicy V), Zdrowej. Na Krowodrzy (V) drogowcy będą pracować na ul.: Chocimskiej, Miechowskiej, L. Staffa.