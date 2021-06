Kraków zaczyna tonąć w śmieciach? To wygląda fatalnie [ZDJĘCIA]

Uniwersytet Jagielloński od 1 czerwca rekrutuje na studia, a także oferuje szczepienie

W samo południe 1 czerwca (wtorek) rozpoczęła się rekrutacja na studia na rok akademicki 2021/2022 w Uniwersytecie Jagiellońskim. Również we wtorek UJ rozpoczął szczepienia chętnych studentów i doktorantów. Uczelnia zapowiada, że od października chce wrócić do nauki stacjonarnej. Władze UJ podkreślają, że uczelnia promuje szczepienia, natomiast nie zamierza wprowadzać żadnych ograniczeń dla zaszczepionych ani żadnych "siłowych rozwiązań", by studenci się szczepili.