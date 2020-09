Pierwszy dzień roku szkolnego nie wygląda zbyt optymistycznie. Uczniowie muszą zmierzyć się z koronawirusową rzeczywistością w swoich placówkach. Zanim jednak do nich trafili musieli zmierzyć się z ponurą, deszczową pogodą i zakorkowanymi ulicami. Do tego doszła jeszcze duża awaria sygnalizacji świetlnych niemal w całym mieście. Dowożenie dzieci i młodzieży do szkół było dzisiaj mocno utrudnione. Oby krakowskie ulice w kolejnych dniach nie były tak zakorkowane. Sami zobaczcie.