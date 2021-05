Kraków. Zapłacimy więcej za wodę i ścieki. Największa podwyżka od siedmiu lat

Od maja 2020 do maja 2021 za wodę i ścieki płaciliśmy w Krakowie 10,49 zł za metr sześcienny. W stosunku do okresu maj 2019-maj 2020 opłata ta była droższa o 15 groszy. Od maja 2019 zaczął się okres corocznych podwyżek. Wcześniej, od 2016 roku, stawka nie była zmieniana przez trzy lata i wynosiła 10,15 zł za metr.

Nową taryfę opłat, jak co roku, ustaliło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zgodnie z decyzją wydaną 12 maja nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Krakowa wzrośnie o 51 groszy i wyniesie równo łącznie 11 zł za metr sześcienny (4,74 zł za wodę i 6,26 zł za odbiór ścieków). Nowa taryfa wchodzi w życie od dzisiaj, czyli od piątku 28 maja i będzie obowiązywać do 27 maja przyszłego roku.

Taryfa na trzy lata, wcześniej była roczna

Kilka lat temu zmieniły się przepisy i od 2018 roku taryfę wodociągową akceptują regionalne dyrekcje Wód Polskich. Wcześniej robiły to rady gminy. Nie zmieniło się jednak to, że taryfa jest ustalana na wniosek lokalnych przedsiębiorstw wodociągowych, czyli w przypadku Krakowa Wodociągów Miasta Krakowa (WMK). Różnica jest też taka, że teraz wniosek o nową taryfę składa się raz na trzy lata (z pewnymi zmianami rocznymi), a nie co roku, jak to było do 2018 r.

- Przedsiębiorstwa wodociągowe składają wniosek do regulatora i ten zatwierdza go lub wprowadza zmiany. Teraz złożyliśmy nowy, trzyletni wniosek i Wody Polskie zaakceptowały zaproponowaną przez nas wysokość taryfy - mówi nam Robert Żurek, rzecznik Wodociągów Miasta Krakowa.