Kraków. Zarząd Zieleni zamiast trawy tnie... krawężniki Piotr Rąpalski

- Każda kropla wody w mieście jest cenna. Czasem drobne zmiany mogą przyczyniać się do retencjonowania wody. Przy ulicy Reymana obok stadionu Wisły Kraków wycięliśmy specjalnie otwory w krawężnikach, tak aby nadmiar wody po opadach deszczu nie uciekał w całości do kanalizacji deszczowej. Woda będzie spływać do rowu i będzie filtrowana przy pomocy specjalnie w tym celu wysianych roślin - podają urzędnicy z Zarządu Zieleni Miejskiej.