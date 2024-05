Kraków żegna doktora Krzysztofa Czarnobilskiego, hołd od artystów Piwnicy pod Baranami. Ceniony lekarz spoczął na cmentarzu batowickim

W uroczystościach pogrzebowych brali udział lekarze, przedstawiciele władz, a także artyści związani z Krakowem.

Dr Krzysztof Czarnobilski był znanym krakowskim internistą i geriatrą, a także zasłużonym zastępcą dyrektora szpitala MSWiA w Krakowie. Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł 28 kwietnia. Poprzez swoje ogromne zaangażowanie i profesjonalizm był szanowanym przez pacjentów lekarzem. Pozostawił po sobie pamięć pełną wdzięczności i szacunku.

Nie odmawiał wsparcia i pomocy. Kochał życie, wykonywany zawód, całym sercem związany był ze Szpitalem MSWiA w Krakowie.

W mediach, w książkach, podczas spotkań – apelował zwłaszcza do seniorów, żeby nie bali się żyć i zaczynali życie na nowo. Przekonywał, że mogą i powinni być aktywni fizycznie – co zresztą było ważne także dla niego. Wspólnie z żoną i córką zdobywał najwyższe szczyty w polskich i słowackich Tatrach – zwykle pod osłoną nocy, by o świcie podziwiać wschody słońca.