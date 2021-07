Kraków. Zmiany na Wesołej. Będzie szpital Mediciny na 15 lat i nowy przetarg

Na razie najemcy budynków na Wesołej są tylko na papierze, ale już wkrótce powinien się wprowadzić tam pierwszy z nich. Nowym najemcą budynku przy Kopernika 21 (czerwona chirurgia) będzie medyczna spółka Medicina, która utworzy tam szpital.

- Lokale są dobrze przygotowane do celów medycznych, są doposażone. Dlatego taka decyzja, aby w miejscu, gdzie 150 lat był szpital nadal była namiastka medycyny. Nakłady społecznych środków przez ubiegłe lata były tutaj ogromne, więc trudno, żeby z sal operacyjnych robić biura – mówi nam Jan Pamuła, prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, która zarządza terenem i budynkami odkupionymi od Szpitala Uniwersyteckiego przez miasto za 283 mln zł.

Umowa z Mediciną ma opiewać na 15 lat z opcją przedłużenia. Medicina za najem ma płacić 101 tys. zł netto miesięcznie. Jak zaznacza prezes Pamuła, we wtorek ma spotkanie z zarządem spółki i wtedy zostaną dopracowane szczegóły umowy. Miasto chciałoby, aby szpital zaczął działać jak najszybciej, ale to zależy już od najemcy, który musi przygotować budynek do swoich potrzeb.