Kraków. Plan dla Wesołej. Radni posłuchali mieszkańców, ale przez to plan się opóźni

Na środowej sesji rady miasta ma się odbyć drugie czytanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) Wesoła-rejon ulicy Kopernika. Plan jednak najpewniej nie zostanie uchwalony, bo dwie grupy radnych (m.in. z klubów Kraków dla Mieszkańców i Koalicja Obywatelska) zgłosiły do planu poprawki. Jeśli to zostaną przegłosowane, to zmieni się przeznaczenie terenu w niektórych zapisach planu i ten będzie trzeba poprawić, a potem po raz kolejny wyłożyć do wglądu publicznego.