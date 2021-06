Wycieczka po Wesołej. Zagospodarowanie budynków najwcześniej w 2023 r. [ZDJĘCIA]

Wesoła czeka na uchwalenie planu miejscowego, co powinno nastąpić w ciągu kilku tygodni. Niestety dłużej poczekamy na zagospodarowanie budynków, które weszły w skład transakcji miasto-Szpital Uniwersytecki za 283 mln zł. Pierwsze budynki z nowymi funkcjami będą dostępne dopiero w 2023 roku.

Wesoła to 9,13 ha terenu, zieleń i 17 budynków poszpitalnych. Zakup sfinalizowano w listopadzie 2019 r. Kopernika 15, 15a i 15b to jedne z pierwszych budynków przejętych od Szpitala Uniwersyteckiego przez miasto. Rok temu, w maju, władze miasta zapowiadały, że pod tymi adresami nową siedzibę będzie miała Biblioteka Kraków. Cały czas brakowało jednak terminu, kiedy mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowej funkcji. Teraz okazuje się, że najwcześniej wydarzy się to pod koniec 2023 roku. Aktualnie dla budynków Kopernika 15, 15a i 15b ogłoszony jest przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej adaptacji budynków na potrzeby biblioteki. Do przetargu zgłosiło się sześć firm. Nad projektem prace będą się mogły rozpocząć po uchwaleniu planu miejscowego dla Wesołej. Więcej o pracach nad planem pisaliśmy w tekście poniżej.

Prace budowlane związane z przystosowaniem budynków ruszą najpewniej dopiero w przyszłym roku. Prac będzie sporo, bo budynki mają spore rozmiary – 3100 mkw., 1100 mkw. i 930 mkw.

- Otwarcie biblioteki, po uzyskaniu wszelkich uzgodnień, pozwoleń i zakończeniu prac, to końcówka roku 2023 – mówi Anna Machaj, specjalistka ds. inwestycji w Agencji Rozwoju Miasta Krakowa (ARMK), która odpowiada za Wesołą. Jak przyznają przedstawiciele ARMK, na pozostałe budynki jeszcze nie ma koncepcji. Ogłoszony jest natomiast przetarg na najem dwóch budynków: Kopernika 21 (czerwona chirurgia) i Grzegórzecka 18 (dawna urologia). Miasto planuje, że pozostaną tam usługi medyczne, ze względu na obecną w nich infrastrukturę. Zainteresowane podmioty mogą składać oferty do 2 lipca. Zainteresowanie podobno jest. Jeśli jednak nie uda się wyłonić podmiotu medycznego, to wtedy będą rozpatrywane inne opcje.

Niedługo Wesołą będą czekać pierwsze prace remontowe, bo do wymiany jest cała infrastruktura podziemna – sieć ciepłownicza i kanalizacja. Ich wymiana będzie trwała w przyszłym roku. W 2022 przejęte przez miasto mają być budynki Kopernika 17 i 19. Szpital Uniwersytecki ma czas na wyprowadzkę ze wszystkich budynków do końca 2022 (poza psychiatria dziecięcą, do końca 2023).

Impreza na Wesołej W weekend 26-27 czerwca na Wesołej zaplanowano wydarzenie "Jestem Wesoła", które będzie towarzyszyć Wiankom. Jak informują urzędnicy na miejskich stronach, „nastąpi inauguracja nowej kulturalnej przestrzeni na mapie miasta. Uświetnią ją występy najważniejszych artystów polskiej alternatywy, takich jak Baasch, Błoto, Kacha Kowalczyk czy Bastarda & João de Sousa”. To wydarzenie nieco martwi niektórych aktywistów miejskich. - "Przestrzeń rozrywkowa" to nie to samo co "przestrzeń kulturalna" i budzi skojarzenia raczej z Dolnymi Młynami czy Hype Parkiem niż tym jakie były oczekiwania społeczne wyrażone w konsultacjach. Inauguracja zaś, to rozpoczęcie działalności, która po hucznym otwarciu jest kontynuowana. W przypadku Wesołej zaś nie mamy żadnych informacji, co będzie się działo po 27 czerwca. Scena i stoiska zostaną złożone i wywiezione a na miejscu zostaną niedostępne budynki (puste lub wciąż zajmowane przez szpital), parking oraz niezbyt gościnne tereny zielone. Czy doczekamy się kompleksowej informacji co z tymczasowym zagospodarowaniem, czy pozostaniemy w trybie ogłoszeń od eventu do eventu? - zastanawiają się aktywiści skupieni w grupie Kolektyw Wesoła.

Imprezie ma towarzyszyć zaplecze gospodarcze. Czy pozostanie ono na Wesołej na dłużej? Wcześniej Jan Pamuła, prezes ARMK, zapowiadał, że do czasu osiągnięcia przez Wesołą ostatecznych funkcji, będzie tam mogło działać coś na kształt kompleksu przy Dolnych Młynów 10. W tej sprawie rozmowy cały czas się toczą. Niewykluczone, że cykliczne wydarzenia ze strefą gastro będą funkcjonować do końca tego roku.

Życie kulturalne na Wesołej Zwiastunem nowego, kulturalnego życia Wesołej była wystawa pokazywana w dawnym budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych (kiedyś zwanym lekarskim) przy Kopernika 15. Wystawa zorganizowana w ramach Festiwalu Miesiąc Fotografii prezentowała prace najzdolniejszych studentek i studentów z czołowych polskich uczelni artystycznych. Wesoła ma być przestrzenią, w której każdy mieszkaniec miasta – niezależnie od wieku – będzie mógł znaleźć coś dla siebie. ARMK wkrótce zaprosi wszystkich, niezależnie od wieku i posiadanego sprzętu fotograficznego, do wspólnej zabawy. „Zrób zdjęcie na Wesołej” to konkurs fotograficzny na zdjęcie zrobione właśnie na Wesołej. Jak ją widzicie, jak się zmienia, co mówi o dzisiejszych mieszkańcach Krakowa? Zdjęcia będzie można nadsyłać do końca września.