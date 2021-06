Kraków. Znaleźli operatora dla basenu przy ulicy Eisenberga za ponad 25 tys. zł miesięcznie [ZDJĘCIA]

Zarząd Inwestycji Sportowych w Krakowie wyłonił operatora dla nowego krytego basenu przy ul. Eisenberga. Firma, która zgłosiła się do przetargu ma też zrealizować drugi etap inwestycji, w ramach której zaproponowano otwarte kąpielisko.

- W drodze postępowania przetargowego wyłoniono operatora basenu przy ulicy Eisenberga. Dzierżawcą nieruchomości została Agata Stelnik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Agata Stelnik. Deliver Services”. Stawka czynszu miesięcznego osiągnięta w przetargu to 25 250 zł plus podatek VAT według obowiązującej stawki - informuje ZIS. Taki jest efekt przeprowadzonego 17 czerwca drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości położonej przy ul. Eisenberga 4 i prowadzenie zlokalizowanego tam basenu, strefy wellness i siłowni oraz realizację drugiego etapu inwestycji obejmującego budowę w okresie do 5 lat basenu odkrytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i prowadzenie działalności po zakończeniu realizacji. Wadium we właściwym terminie wpłaciła 1 osoba - Agata Stelnik, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Agata Stelnik. Deliver Services”, która została dopuszczona do przetargu i wzięła udział w licytacji. Po siedmiu dniach (na ewentualne odwołania), zgodnie z przepisami prawa, ZIS podał do publicznej informacji wyniki postępowania.

- Teraz do tygodnia zwycięzca przetargu powinien zgłosić się do nas i podpisać umowę. Po tym jak to nastąpi zapewne poznamy termin otwarcia basenu - informuje Michał Sobolewski z ZIS.

To już drugi przetarg na operatora basenu przy ul. Eisenberga, który zrealizuje też kolejny etap inwestycji. W poprzednim przetargu nikt się nie zgłosił. Cenę wywoławczą z tytułu należnego czynszu ustalono w wysokości 25 tys. zł netto + podatek VAT według obowiązującej stawki. Nowy budynek zlokalizowany przy ul. Eisenberga składa się z dwóch części: basenowej i fitnessowej, połączonych portalem wejściowym. W strefie pływackiej na parterze jest zaplecze szatniowo-sanitarne, hala basenowa z niecką do pływania długości 25 m o sześciu torach z dnem ruchomym, niecką do nauki pływania (długości 16 m i głębokości od 0,8 m do 1,2 m), brodzikiem dla dzieci (o głębokości 30 cm) oraz basenem SPA.

Na pierwszym piętrze zaprojektowano strefę wellness z osobną recepcją i zespołem szatniowo-sanitarnym. W tej części wyznaczono turecką łaźnię parową, grotę solną, saunę parową, saunę fińską (x2), saunę ziołową, ścieżkę sensoryczną, brodziki do moczenia stóp oraz kostkarkę z lodem przy prysznicach wolnostojących wraz ze strefą wypoczynku. W segmencie fitnessowym umiejscowiono dwie salki do ćwiczeń rozdzielone ścianką mobilną, siłownię, zaplecze szatniowo-sanitarne z sauną suchą. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 55 870 000 zł brutto. Przedsięwzięcie zrealizowała firma Chemobudowa. Nowy obiekt powstał na terenie dawnego kąpieliska Ośrodka Sportu i Rekreacji „Krakowianka”, zwanego potocznie przez mieszkańców basenem „Polfy”. Ze względu na zły stan techniczny i zbyt duże koszty modernizacji, kompleks „Krakowianki” został zamknięty w 2009 r. W kolejnym etapie inwestycji planowana jest budowa odkrytego basenu. W ramach niego miał także powstać Hyde Park Oficerski (przykładowo: ogród botaniczny z alejkami spacerowymi, park z muszlą koncertową, fontanną, ślizgawką, torem saneczkowym, galerią obrazów lub fotografii, ośrodkiem dokumentacji i historii, terenem sportu i rekreacji), o co wnioskowali mieszkańcy.