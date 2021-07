Kraków. Znamy pierwsze wyniki rekrutacji w Uniwersytecie Jagiellońskim. Duże zainteresowanie ekonomią i studiami nad... Koreą Marcin Banasik

Andrzej Banas / Polska Press

Jeśli chodzi o kierunki studiów z największą liczbą kandydatów na jedno miejsce, to czołowe lokaty zajmują te same kierunki, co w zeszłym roku: filologia orientalna – japonistyka (17,18 osób na miejsce), ekonomia (16,28 osób na miejsce) oraz studia nad Koreą (15,4 osoby na miejsce). Nie łatwo będzie również zostać studentem kierunków finanse, bankowość, ubezpieczenia (14,15 osób na miejsce) oraz studia nad Japonią (13,27 osób na miejsce).