Krakowianie myśleli, że to samobójca. Kontrowersyjna rzeźba zniknęła

"Proszę o umieszczenie ogłoszenia dla mieszkańców, że umieszczona przez krakowskich artystów kukła na budynku przy ul. Kopernika 15 jest kukłą a nie prawdziwym sam****cą. Jestem operatorem numeru alarmowego, który przez ten nieprzemyślany performers zmuszony jest do uspokajania zdenerwowanych często spanikowanych ludzi, którzy myślą, że są świadkami próby samobójczej" - pisała w niedzielę na facebookowym profilu Spotted: Kraków osoba przyjmująca zgłoszenia alarmowe.

Jak dodaje kurator, być może reakcja krakowian jest dobrym punktem wyjścia do tego, by problemowi przyjrzeć się bardziej. Ostatecznie - po ponad dwudziestu alarmach, jakie odebrały służby od otwarcia ekspozycji - rzeźba zniknie z fasady budynku dawnej II Klinika Chorób Wewnętrznych, organizatorzy podjęli decyzję o przeniesieniu jej na ul. Kopernika 19, na niższe piętro.

Na wystawę „Open City – Otwarte Miasto” składa się 50 instalacji i rzeźb artystów krakowskich, ale też twórców zagranicznych zagościło w przestrzeni dawnego Szpitala Uniwersyteckiego na Wesołej w ramach Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej. Pozostaną tu do końca sierpnia.

- Kiedy sztuka przekracza mury galerii staje się nieoczywista, zaczyna korespondować z miejscem, kontekstem, jego historią. Ważną inspiracją dla wystawy było dla nas doświadczenie szpitalne mieszkańców Krakowa związane z tą dzielnicą. Interesujące budynki, za którymi stoi mnóstwo ludzkich historii, od narodzin po śmierć. Dla nas jako kuratorów to bardzo zobowiązujący kontekst. Wielu artystów w swoich pracach nawiązuje do tej historii dzielnicy - wyjaśnia kurator.

Ale nie same kontrowersje wiążą się z dopiero co otwartą ekspozycją. Słychać tez głosy, że nie trzeba jechać w świat, by oglądać prace współczesnych artystów w przestrzeni miejskiej.