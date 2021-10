Krakowscy kibole zatrzymani pod Oławą. Arsenał w bagażniku

W Miejscu Obsługi Podróżnych w Oleśnicy Małej (powiat oławski) funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, około godziny 12.30 zatrzymali do kontroli drogowej toyotę na krakowskich numerach rejestracyjnych. Autem podróżowało 4 młodych mężczyzn, w wieku od 26 do 34 lat. Okazało się, że to kibice klubu Cracovia, jadący do Lubina na mecz pomiędzy zespołami Zagłębie Lubin - Cracovia. Podczas sprawdzania auta funkcjonariusze ujawnili w nim 2 pojemniki z gazem pieprzowym, siekierę, 2 maczety i 6 metrowych ocynkowanych rurek.

W ramach podjętych przez policjantów czynności 26-letni krakowianin przyznał, że zabezpieczone przedmioty są jego własnością. Funkcjonariusz z zespołu wykroczeń oławskiej komendy przesłuchał młodego mężczyznę.

Odpowie przed sądem za posiadanie niebezpiecznych narzędzi. Grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 3.000 złotych.