Krakowscy strażnicy miejscy uratowali łabędzia [ZDJĘCIA]

- Gdy dojechaliśmy na miejsce, szybko przekonaliśmy się, że scenariusz przedstawiony przez świadka jest bardzo prawdopodobny. Łabędź w ogóle nie uciekał i w zasadzie zachowywał się tak, jakby czekał na pomoc.

Zabraliśmy go do naszego radiowozu, a gdy udało się skontaktować ze specjalistami od dzikich zwierząt, przekazaliśmy go pod ich opiekę - relacjonują strażnicy miejscy.