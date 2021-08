Krakowski duet Bass Astral x Igo ogłasza zakończenie działalności. Jesienią pożegnalna trasa koncertowa "Last Dance"

Duet Bass Astral x Igo tworzą producent Kuba Tracz i wokalista Igor Walaszek. Obaj swoje pierwsze kroki na muzycznej scenie stawiali w rockowym zespole Clock Machine. Dzięki temu, że nie mieli wcześniej do czynienia z muzyką elektroniczną, wnoszą do niej zupełnie nowe rozwiązania, dalekie od mód i trendów panujących w tej stylistyce. Ich koncerty to pełne tańca i improwizacji live acty, które oszałamiają publiczność w Polsce i zagranicą.

Duet ma na koncie dwa albumy długogrające. W 2016 roku zadebiutowali krążkiem „Discobolus”, a w marcu 2018 roku wyruszyli w trasę, by promować drugą płytę - „Orell”. W przeciągu sześciu lat działalności zespół zagrał na największych polskich festiwalach, m.in. Open'er Festival, Audioriver, Kraków Live Festival, czy OFF Festival. Duet pojawił się również na trasie Męskiego Grania, a Igo dwukrotnie znalazł się wśród członków MGO.