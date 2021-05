Krakowski Dworzec Główny nosi imię Józefa Piłsudskiego

W uroczystym nadaniu najważniejszej stacji kolejowej w Małopolsce imienia właśnie Marszałka Józefa Piłsudskiego udział wzięli m.in. przedstawiciele władz PKP S.A i miasta Krakowa oraz Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Krakowscy Dworzec Główny jest trzecim w Polsce tego typu obiektem, który otrzymał swojego patrona (Dworzec Centralny w Warszawie nosi imię Stanisława Moniuszki, a dworzec Warszawa Wschodnia imię Romana Dmowskiego).

- W przeddzień 86. rocznicy śmierci Józefa Piłsudskiego chcemy uczcić pamięć tego architekta niepodległości. Przypomnijmy, że po śmierci, w swoją ostatnią ziemską podróż marszałek udał się właśnie koleją. 17 maja 1935 roku wyjechał specjalnym pociągiem z Warszawy, by dnia następnego dotrzeć do Krakowa. W całej tej podróży, na trasie przejazdu pociągu, towarzyszyły mu tłumy spontanicznie zebranych ludzi. To właśnie w Krakowie, w krypcie na Wawelu, złożono ciało marszałka - podkreśla Krzysztof Mamiński.