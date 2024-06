Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej przeprowadzi się do nowej siedziby. Przetarg na budowę również został już rozstrzygnięty Aleksandra Łabędź

Powoli dobiega końca remont dawnego budynku aresztu śledczego oraz Sądu Rejonowego Miasta Podgórza przy ul. Czarnieckiego 3 w Krakowie. Na przełom lipca i czerwca zaplanowano odbiory końcowe prac i przyjęcie budynku do użytkowania. Wyremontowany budynek będzie nową siedzibą krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. To jednak nie koniec. Tuż obok wspomnianego obiektu zostanie wybudowany nowy budynek, który również posłuży krakowskiemu IPN-owi. Koszt obu inwestycji to 128 mln zł.