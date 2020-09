Krakowskie Biuro Festiwalowe uruchamia serwis Play Kraków z wydarzeniami kulturalnymi na zasadzie Video On Demand

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

Wielkie muzyczne widowiska, spektakle teatralne, recitale czy spotkania z pisarzami z całego świata – to tylko część materiałów, z których będzie można korzystać po zalogowaniu się do nowego serwisu Miasta Krakowa. Na Play Kraków będzie można znaleźć materiały zarejestrowane i udostępnione przez krakowskie instytucje kultury, a także wydarzenia transmitowane na żywo. Operatorem serwisu jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, a będzie on dostępny na zasadzie VOD.

VOD (z angielskiego: Video On Demand) to usługa umożliwiająca oglądanie filmu, odcinka serialu, programu (także nadawanego na żywo) w wybranym przez odbiorcę czasie. W ten sposób zyskamy dostęp do dużego i rosnącego zasobu koncertów, spotkań, wykładów, konferencji czy spektakli organizowanych przez krakowskie instytucje kultury. Wystarczy założyć konto na Play Kraków, zalogować się na nie i dodać do swojej listy film, by obejrzeć go w dowolnym miejscu w Polsce i na świecie.