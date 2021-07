Krakowskie gwiazdy muzyki klubowej Olivia i Chino debiutują jako duet Radiation 30376

NOWE Limanowa. Kajtoszek przeszedł piekło! Ktoś wyłamał mu zęby. Pies okrutnie cierpiał. Czeka na dom w Marcinkowicach [ZDJĘCIA]

Kajtoszek to starszy piesek, który przeszedł piekło na ziemi. Ktoś wyłamał mu zęby najprawdopodobniej kopiąc go lub uderzającym ciężkim narzędziem. Pies bardzo cierpiał, bo pozostałości wyłamanych zębów sprawiały mu ogromny ból. Na szczęście trafił do domu tymczasowego, gdzie otrzymał pomoc. Czeka na dobry dom, może ktoś go przygarnie?