Krakowskie i małopolskie muzea można zwiedzić za darmo! Kiedy nic nie zapłacisz za wejście na Wawel, do Sukiennic i innych placówek?

Kultura nie jest tania, a zwłaszcza, gdy na zwiedzanie wybieramy się całą rodziną. Część krakowskich i małopolskich muzeów można zobaczyć za darmo lub półdarmo. Kiedy nie zapłacimy za zwiedzenie Wawelu, Muzeum Narodowego, placówek w Oświęcimiu, Wieliczce, Chrzanowie i Zakopanym? Jak "załatwić" darmowy bilet? Sprawdź.

Do wielu muzeów w Małopolsce można wybrać się za darmo. Są specjalne akcje, jak "Darmowy listopad", Dzień Otwarty Muzeów, ale są one czasowe i zwykle korzysta z nich tak wiele ludzi, że trudno dopchać się, by coś zobaczyć. Dużo placówek oferuje zwiedzanie za darmo raz w tygodniu, zwykle ze wtorki lub niedziele. Wtedy tłoku nie ma, chyba, że ma się pecha i trafi na dużą, hałaśliwą, zorganizowaną wycieczkę, ale warto poczekać, by cieszyć się "kulturą" za darmo.

Listopadowa akcja - do wybranych muzeów za darmo

W akcji „Darmowy Listopad” organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ponownie bierze udział dziewięć instytucji w Polsce z czego dwie z Małopolski, Zamek Królewski na Wawelu i Zamek Żupny w Wieliczce. Zabierz rodzinę na Wawel

Zamek Królewski na Wawelu w listopadzie 2022 roku od wtorku do niedzieli w godz. 13.00-17.00 można zwiedzać bezpłatnie: Prywatne Apartamenty Królewskie, Skarbiec Koronny oraz Zbrojownię, a od 18 listopada dodatkowo Reprezentacyjne Komnaty Królewskie.

Bezpłatne bilety można nabyć: on-line – w systemie esprzedaży są udostępniane z tygodniowym wyprzedzeniem

w dniu zwiedzania – w kasach biletowych w godz. 9.00-16.00 Jedna osoba może pobrać maksymalnie 5 biletów. Grupy obowiązuje rezerwacja. Warto zapoznać się z pełną ofertą ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU, bo są wyjątki od powyższych informacji. Na wycieczkę do Wieliczki

Do 30 listopada Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka oferuje bezpłatne zwiedzanie Zamku Żupnego i prezentowanej w nim wystawy stałej: „Solniczki – małe arcydzieła sztuki” Wystawa w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Adam Wojnar/Polska Press Wielicka kolekcja naczyń na sól zaliczana jest do najcenniejszych na świecie. Pochodzą one prawie ze wszystkich kontynentów, wykonane zostały w znanych warsztatach złotniczych i wytwórniach porcelany. W przeszłości świadczyły o statusie i zamożności właściciela. Na stole stały przed najważniejszą osobą wyznaczając dla niej miejsce.

Ci jeszcze można tam zobaczyć za darmo? SPRAWDŹ

Dzień Otwarty Muzeów Krakowskich 2023

19 listopada 2023 r. cena wstępu na wszystkie czynne w tym dniu wystawy stałe i czasowe w Muzeum Krakowa wynosi 1 zł (nie dotyczy wcześniej dokonanych rezerwacji i biletów zakupionych w przedsprzedaży). W tym dniu nie obowiązuje rezerwacja wejść na wystawy.

Sprawdź, które muzea są w tej AKCJI

Darmowe wejścia do muzeów raz w tygodniu

Wiele, ale nie wszystkie muzea pozwalają na zwiedzanie bezpłatnie raz w tygodniu. Nie zawsze wejdzie się wszędzie, gdzie byśmy weszli, mając płatny bilet, ale i tak warto skorzystać.

Zamek Pieskowa Skała

Od środy do niedzieli wstęp jest płatny.

Za to we wtorki można do zamku wejść za friko. Wówczas, w godz. 9 do 15, można zobaczyć wystawę Kultura Staropolska (z Kryptą i Kaplicą) za darmo.

Szczegóły tutaj

Sukiennice na krakowskim rynku

Sukiennice – wielka hala handlowa wzniesiona w XIII wieku pośrodku Rynku Głównego – rozbudowane w XIV wieku w stylu gotyckim, gruntownie przekształcone w połowie XVI wieku w stylu renesansowym, po restauracji w latach 1877–1879 zaczęły pełnić funkcję reprezentacyjną; odbywały się tu wielkie bale i uroczystości patriotyczne. Ze względu na położenie i charakter sale I piętra gmachu Sukiennic stały się pierwszą siedzibą Muzeum Narodowego w Krakowie. Początkowo przestrzeń tę Muzeum dzieliło z Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych. Tu zawsze jest pięknie Andrzej Banas / Polska Press Ekspozycja w Sukiennicach jest prezentowana w następujących czterech salach:

Sala Bacciarellego: Oświecenie – ukazująca sztukę drugiej połowy XVIII i początku XIX stulecia,

Sala Michałowskiego: Romantyzm. W stronę sztuki narodowej – której problematyka skupia się na wątkach narodowych w sztuce,

Sala Siemiradzkiego: Wokół akademii – prezentująca zagadnienia istotne dla nauczania akademickiego w drugiej połowie XIX wieku,

Sala Chełmońskiego: Realizm, polski impresjonizm, początki symbolizmu – gromadząca dzieła, które zapowiadają sztukę Młodej Polski, eksponowane w Gmachu Głównym muzeum.

Muzeum Czartoryskich w Krakowie

Najcenniejsza w Polsce i jedna z najcenniejszych kolekcji w Europie. Damę z gronostajem Leonarda da Vinci czy Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem Rembrandta van Rijna, jak również wiele innych arcydzieł nie tylko z dziedziny malarstwa, ale także rzeźby, rzemiosła, militariów, sztuki użytkowej, można zobaczyć w 26 salach ekspozycyjnych, na dwóch piętrach wyremontowanego Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich.

Darmowe zwiedzanie. SPRAWDŹ Muzeum Czartoryskich ma bogate zbiory Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Dom Jana Matejki na ul. Floriańskiej w Krakowie

Stała ekspozycja mieści się w domu rodzinnym Jana Matejki (1838-1893) najwybitniejszego polskiego malarza nurtu historyzmu, kolekcjonera, miłośnika zabytków w szczególności Krakowa. Stara, krakowska kamienica (przebudowywana w XVIII i XIX w.) jest miejscem, w którym urodził się, mieszkał z rodziną, tworzył i zmarł Jan Matejko.

Zbiory Jana Matejki zawierają eksponaty, które wiążą się z osobą artysty i jego twórczością. W dużej części jest to kolekcja rzemiosła artystycznego, tkanin, broni i zbiorów etnograficznych, którą artysta gromadził przez całe życie.

DARMOWE ZWIEDZANIE. KIEDY?

Kamienica Szołayskich

Kamienica Szołayskich to narożny, dwupiętrowy budynek usytuowany w pobliżu Rynku Głównego. Zwrócony okazałą fasadą ku placowi Szczepańskiemu oraz dużo skromniej do ulicy Szczepańskiej, sąsiaduje m.in. z gmachami Teatru Starego i Pałacu Sztuki.

Obecnie w oddziale mieszczą się dwie wystawy stałe: PRZEKROJE. GALERIA ARCHITEKTURY POLSKIEJ XX I XXI WIEKU

PRZEDMIOTY. GALERIA DESIGNU POLSKIEGO XX I XXI WIEKU

Willa Atma w Zakopanem

W zakopiańskiej willi Atma mieści się jedyne na świecie muzeum biograficzne Karola Szymanowskiego (1882-1937). Ten największy po Fryderyku Chopinie polski kompozytor od wczesnej młodości chętnie przebywał w Zakopanem, a pod koniec życia osiadł tam na stałe, zamieszkując w willi przy ul. Kasprusie.

W zmodernizowanym wnętrzu wprowadzono multimedia, które spełniają wymogi współczesnego odbiorcy, prezentujące biografię kompozytora, historię Atmy oraz wprowadzające w klimat czasów, w których żył i tworzył Karol Szymanowski. Tu też jest jeden dzień w tygodniu na darmowe zwiedzanie. SZCZEGÓŁY

Rynek Podziemny w Krakowie

Pod powierzchnią Rynku pomiędzy Sukiennicami a kościołem Mariackim, na głębokości kilku metrów kryje się muzeum z wiedzą o przeszłości Krakowa (wejście przez Sukiennice od strony kościoła Mariackiego).

Powstanie podziemnego muzeum w 2005 roku poprzedziły badania archeologiczne, które przyniosły wiele odkryć i zabytkowych eksponatów. Na przestrzeni wieków poziom krakowskiego rynku bardzo się podniósł, zatem po zejściu do podziemi przenosimy się o kilka setek lat wstecz, aż do czasów sprzed lokacji miasta w 1257 roku. W tej podróży w czasie wyobraźnię wspierają m.in. odsłonięte fundamenty chat z przełomu XII i XIII wieku, ceglane mury dawnych budowli, oryginalne, wydobyte podczas wykopalisk przedmioty czy rekonstrukcje rzemieślniczych warsztatów, a także nowoczesne multimedia. Na najmłodszych czeka specjalny pokój zabaw oraz mechaniczny teatrzyk Legenda o dawnym Krakowie.

Nie jest tu łatwo dostać się za darmo, ale da się. Jak to zrobić? SPRAWDŹ

Muzeum Armii Krajowej w Krakowie

Stała ekspozycja Muzeum AK poświęcona Polskiemu Państwu Podziemnemu i jego sile zbrojnej – Armii Krajowej została otwarta 27 września 2012 r. Jej ideą jest przedstawienie całościowego obrazu polskiego podziemia czasów wojny, wraz z jego duchową genezą obejmującą Polskę międzywojenną oraz kształtem dziedzictwa patriotycznego we współczesnej Polsce.

Misją ekspozycji jest:

– ukazanie życia narodu, który pod okupacją niemiecką i sowiecką kontynuował byt państwowy w postaci Polskiego Państwa Podziemnego, ukazanie fenomenu Armii Krajowej jako części Polskich Sił Zbrojnych podległych Rządowi Polskiemu na Uchodźstwie i zarazem siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego,

– ukazanie osobistego wymiaru wojny poprzez losy poszczególnych osób ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy AK, ich postaw, motywacji i działań. Za darmo można je zwiedzić w niedzielę. SZCZEGÓŁY

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Jest najstarszym polskim muzeum archeologicznym. Utworzono je jako Muzeum Starożytności, z inicjatywy intelektualistów krakowskich skupionych w Towarzystwie Naukowym Krakowskim (dalej: TNK). Akt powołania muzeum spisano 18. lutego 1850 r., wyznaczając skład komitetu założycielskiego, w którym znaleźli się: Józefa Muczkowski – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej (przewodniczący komitetu), Karol Kremer – dyrektor budownictwa Rzeczypospolitej Krakowskiej (sekretarz), Wincenty Pol – poetę i profesor pierwszej w Polsce katedry geografii na UJ oraz Teofil Żebrawski – architekt, inspektor komunikacji lądowych i wodnych. Na potrzeby powstającej instytucji przygotowano dokumenty do władz krajowych, w których m.in. przedstawiono projekt „przywileju pierwszeństwa do wszystkich kopalnych przedmiotów przypadkiem znalezionych”. W 1857 roku zorganizowano w Krakowie pierwszą Wystawę Starożytności (w Pałacu Lubomirskich przy ul. św. Jana 17), na której pokazano „zabytki przeszłości” ofiarowane przez Polaków, a wśród nich odkryty w Zbruczu posąg „Światowida”, będący do dziś symbolem muzeum.

Kiedy tu wejdziemy za darmo? TUTAJ Jak się ma szczęście, w Muzeum Archeologicznym można zobaczyć... gladiatorów Fot: Adam Wojnar/Polska Press

Muzeum Etnograficzne w Krakowie

Zostało otwarte 19 lutego 1911 roku. Swoje powstanie zawdzięcza niestrudzonym wysiłkom Seweryna Udzieli. Ów pedagog, społecznik, autor licznych prac etnograficznych, członek Komisji Antropologicznej, Fizjograficznej i Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności, sam był człowiekiem-instytucją. Na kilka lat przed formalnym powołaniem placówki tak definiował jej misję: „Muzea etnograficzne dają poznać, jakie ludy zamieszkują ten świat Boży, jak mieszkają, jak się odziewają, czem się trudnią, jakie są ich zwyczaje i obyczaje. Tutaj jedni ze zwiedzających zaspokajają ciekawość, inni uzupełniają wiedzę, inni wreszcie zasiadają do pracy i robią studya nad historyą i stanem obecnym kultury narodów”. Początkowo Udziela próbował utworzyć dział etnograficzny przy Muzeum Narodowym w Sukiennicach (1904 r.). Okazało się jednak, że w MN miejsca na zbiory etnograficzne zabrakło. Część kolekcji pozostała w depozycie, część Udziela umieścił w składziku koło kaplicy Miejskiej Szkoły Ludowej w Podgórzu oraz w swym mieszkaniu przy ul. Lwowskiej 52. I nie poddawał się.

Jak zobaczyć te cuda za darmo? Muzeum Etnograficzne zgromadziło bogate zbiory Anna Kaczmarz / Polska Press

Fabryka Emalia Oskara Schindlera w Krakowie

Fabryka Emalia Oskara Schindlera była fabryką emalii znajdującą się w Krakowie, Polska, założoną przez Oskara Schindlera w 1939 roku. Schindler był niemieckim przemysłowcem, który przybył do Polski po wybuchu II wojny światowej, aby zarabiać na wojnie. Fabryka ta stała się znana dzięki historii opowiedzianej w filmie „Lista Schindlera” z 1993 roku, która opowiada historię Schindlera i jego heroicznej misji ratowania żydowskich pracowników przed Holocaustem.

Warto tu zajrzeć i można to zrobić bezpłatnie. KIEDY?

Zamek w Oświęcimiu

Muzeum Zamek Oświęcim, którego główna siedziba mieści się na prawdziwym zamku z wieżą i który ma filie w Ratuszu na Rynku Głównym w Oświęcimiu normalnie zwiedza się za opłatą:

ZAMEK w Oświęcimiu

bilet normalny 12 zł/osoba

bilet ulgowy 8 zł/osoba

bilet rodzinny (do 5 osób w tym 1 lub 2 osoby dorosłe) 30 zł

bilet grupowy (od 10 do 25 osób, bez opiekunów) 8 zł/osoba

bilet na wystawy czasowe 5 zł/osoba Opłata za wstęp do Ratusza

bilet normalny 12 zł

bilet ulgowy 8 zł

bilet rodzinny (do 5 os. w tym 1 lub 2 osoby dorosłe) 30 zł

bilet grupowy (od 10 do 25 osób, bez opiekunów) 8 zł WIEŻA

bilet normalny 8 zł/osoba

bilet ulgowy 6 zł/osoba

bilet rodzinny (do 5 osób w tym 1 lub 2 osoby dorosłe) 20 zł

bilet grupowy (od 10 do 25 osób, bez opiekunów) 6 zł/osoba ZAMEK /WIEŻA/ RATUSZ

bilet łączony normalny 25 zł / ulgowy 16 zł / rodzinny 60 zł – (turyści indywidualni)

Bezpłatny wstęp do Muzeum Zamek, tylko turyści indywidualni (ekspozycja stała i wieża zamkowa)

Ale jest wyjątek. We wtorek jest bezpłatny wstęp do Muzeum Zamek, z tym, że tylko dla turystów indywidualnych.

TUTAJ SZCZEGÓŁY

Muzeum w Chrzanowie

Do budynku głównego Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich (ul. Mickiewicza 13) oraz do Oddziału Wystaw Czasowych „Dom Urbańczyka” (Alei Henryka 16) trzeba zapłacić: Bilet normalny – 7 zł

Bilet ulgowy – 5 zł Zwiedzanie wystaw stałych w budynku głównym Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich przy ul. Mickiewicza 13 w niedziele i święta jest bezpłatne. SPRAWDŹ

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau

Miejsce Pamięci Auschwitz to nie tylko rozległy teren i autentyczne poobozowe bloki, baraki, wieże strażnicze…, ale także dziesiątki tysięcy przedmiotów o szczególnym charakterze, wymowie i symbolice.

To przede wszystkim osobiste rzeczy przywiezione przez deportowanych i odnalezione po wyzwoleniu na terenie obozu. Stanowią one unikatowy zbiór przedmiotów związanych z cierpieniem ludzi przywiezionych do Auschwitz bezpośrednio na zagładę, jak i tych, których Niemcy zmusili do niewolniczej pracy.

To także obiekty związane z życiem więźniów w obozie. Świadczą one o prymitywnych warunkach mieszkalnych i higienicznych, głodzie, ale także o próbach zachowania człowieczeństwa za drutami Auschwitz.

W zbiorach Muzeum znajdują się także przedmioty związane z załogą SS, czyli sprawcami zbrodni. Wejście zawsze jest darmowe Fot: Adam Wojnar/Polska Press Obóz Auschwitz stał się dla świata symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy.

Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej

Misją muzeum jest prowadzenie działań mających na celu upamiętnienie mieszkańców ziemi oświęcimskiej, ze szczególnym uwzględnieniem okresu II wojny światowej i pomocy, jaką niejednokrotnie z narażeniem życia nieśli oni więźniom KL Auschwitz.

We wtorki zwiedza się je bezpłatnie. SZCZEGÓŁY

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!