Krakowskie kino Agrafka inauguruje cykl letnich projekcji pod gołym niebem - Kino na Tarasie

Kino na Tarasie to letnie kino pod gwiazdami usytuowane na tarasie kina Agrafka w centrum Krakowa, a z dala od miejskiego zgiełku.

To niezwykle klimatyczne miejsce w każdy letni wieczór wypełnia się dobrym kinem. Kino na Tarasie dysponuje w reżimie sanitarnym 25 miejscami (leżaki i fotele kinowe). Do tego duży ekran, dobrej jakości projektor cyfrowy oraz gwiaździste (miejmy nadzieję) niebo, zapewnią świetny relaks u schyłku każdego letniego dnia.

Pierwszy tydzień 18. Wakacyjnych Podróży Filmowych będzie poświęcony filmom francuskim i włoskim.

5 czerwca | piątek | 21:30

LATO ‘85 | Été 85, reż. François Ozon, Francja 2020, 100’

26 czerwca | sobota | 21:30

NAJLEPSZE LATA | Gli anni piu belli, reż. Gabriele Muccino, Włochy 2020, 129’