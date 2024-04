Juniorzy Cracovii i Wisły w natarciu. Czy stawką majowych derbów Krakowa będzie awans do półfinału CLJ U-17?

Jedynego gola dla gości zdobył wchodzący z ławki Bruno Skoczek, który trafił do siatki też we wcześniejszym starciu w Myślenicach z Escolą (3:1), gdy zespół Patryka Jałochy przedłużył świetną passę zwycięstw do pięciu z rzędu.

W lutym ubiegłego roku dyrektorem Akademii został Jakub Popielarz, 32-letni były piłkarz Stali Mielec i Lechii Gdańsk. To on zajmuje się koordynowaniem i nadzorem szkolenia w Cracovii.

- Powołanie specjalistów odpowiedzialnych za obszar metodologii to jest milowy krok, ponieważ mamy osoby odpowiedzialne za to, by się komunikować i cyklicznie się spotykać z trenerami – powiedział Popielarz w rozmowie z klubowymi mediami. - Odbywają się spotkania, podczas których przedstawiane są analizy rozegranych meczów, tworzony jest plan na kolejny mikrocykl. Jest też integrowanie działań z koordynatorem przygotowania motorycznego Miłoszem Lewandowskim, który dodaje ze swojej perspektywy pewne cenne sugestie pod kątem planowania struktury treningu, jego intensywności i objętości. Na spotkaniach blokowych są również przedstawiciele działu rozwoju bramkarzy. Chcemy iść w kierunku usystematyzowania szkolenia, żeby w grze zawodników Cracovii pojawiały się charakterystyczne zachowania. Tak by kibic oglądający mecz od razu wiedział, że to gra Cracovia, bo zespół charakteryzuje się na przykład grą w wysokim pressingu, szukaniem pierwszego podania do przodu, agresywną grą w odbiorze piłki, pewnością siebie. (…) Wiadomo jednak, że przypisanie zawodnika wyłącznie do jednego systemu gry może go ograniczać, dlatego w tej kwestii będą następowały zmiany.

Prezes Cracovii Mateusz Dróżdż rozbudowuje także dział skautingu, zapowiadając, że wyszukiwanie utalentowanych młodzieżowców i przygotowywanie ich do gry w drużynie seniorów oraz transferowanie, by zasilić budżet klubu, będzie jednym z jego priorytetów. Ma też temu służyć reaktywowanie drużyny rezerw, która w sierpniu rozpocznie rywalizację od 4. ligi.