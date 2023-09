Krakowskie ulice: Długa, Piłsudskiego i Karmelicka wciąż mają problem z kierowcami, którzy nieprawidłowo parkują pojazdy

- To właśnie fakt, że nadal dochodzi do blokowania torów w centrum miasta jest powodem zorganizowania w tym tygodniu akcji straży miejskiej i MPK SA w Krakowie, w ramach której strażnicy miejscy i inspektorzy będą przypominać kierowcom o zasadach prawidłowego parkowania. Wspólne patrole będą się pojawiać na ulicach w centrum miasta i będą zwracać uwagę na to, aby kierowcy samochodów nie blokowali przejazdu pojazdom komunikacji miejskiej, nie tylko tramwajom, ale także autobusom - informuje krakowski magistrat.