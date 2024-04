Kto do sejmu za Aleksandra Miszalskiego? Mamy potwierdzenie. Będą też zmiany w krakowskiej radzie miasta Marcin Banasik

Dominik Jaśkowiec Anna Kaczmarz

Wygrana Aleksandra Miszalskiego w wyborach prezydenckich w Krakowie oznacza, że za niego w ławach poselskich zasiądzie nowy poseł. To kolejna osoba na liście, która uzyskała najlepszy wynik w październikowych wyborach parlamentarnych. W tym przypadku jest to Dominik Jaśkowiec, obecny radny miasta, były przewodniczącym rady. W rozmowie z nami potwierdził, że jest gotowy do przyjęcia poselskiego mandatu. Kto będzie radnym za Jaśkowca?