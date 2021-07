Kujawsko-Pomorskie na weekend z Krakowa. Tam jest co zwiedzać: miasto zakochanych, muzeum piernika, lawendowe pola, uzdrowiskowy Inowrocław

Myślisz Kujawsko-Pomorskie, mówisz – Bydgoszcz i Toruń. To urocze miasta, które chociaż raz w życiu trzeba zobaczyć. Ale warto też ruszyć nieco dalej.

- Zapraszamy w podróż po Kujawsko-Pomorskich Konstelacjach dobrych miejsc. Dzięki tak dużej różnorodności naszego województwa nawet weekendowy pobyt może być pełen wrażeń. Wycieczkę można dopasować do ulubionego stylu wypoczywania: zwiedzać historyczne miejsca, pływać kajakiem, jeździć rowerem, wybrać się na letnie wędrówki czy kulinarne odkrycia – mówi Beata Sawińska, prezeska Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. - Połączenie lotnicze pomiędzy Krakowem a Bydgoszczą jest jak specjalne zaproszenie skierowane do mieszkańców Małopolski, by zechcieli odwiedzić Kujawsko-Pomorskie. Zachęcamy do wizyty na naszym portalu: www.kujawsko-pomorskie.travel i do czerpania z niego inspiracji, by jak najlepiej zaplanować pobyt w gościnnych Konstelacjach dobrych miejsc - dodaje.

Atrakcje, których nie ma nigdzie indziej

Bydgoszcz, nazywana polską Wenecją, to urocze miasto położone nad Brdą. Tu nie sposób się nudzić. Spływy kajakiem, wycieczka tramwajem wodnym, odnowiony młyn w centrum miasta, „skarb” odkryty niespełna trzy lata temu, tajna fabryka pohitlerowska - to tylko niektóre z atrakcji.

Exploseum, czyli tajna pohitlerowska fabryka zbrojeniowa w Bydgoszczy. Fot. Magdalena Domańska-Smoleń

- Gdybym miał wskazać tylko jedną atrakcję Bydgoszczy, która wyróżnia nasze miasto, postawiłbym właśnie na Exploseum, czyli tajną pohitlerowską fabrykę zbrojeniową – mówi Zbigniew Ostrowski, wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. - Ale w naszym regionie są inne niepowtarzalne miejsca, jak tężnie w Ciechocinku, czy bogaty w zabytki Toruń. Liczę, że w naszym regionie zakocha się wielu turystów, a już na pewno oczaruje swoim urokiem – dodaje wicemarszałek.