Kurów. Już po weekendzie kierowcy będą mogli skorzystać z nowego mostu na drodze krajowej nr 75

Już w najbliższy poniedziałek czyli 25 października zostanie oddany od użytku kierowców nowy most w Kurowie w ciągu drogi krajowej nr 75. - Kilka dni temu most przeszedł statyczne i dynamiczne próby obciążeniowe i specjaliści orzekli, że nadaje się do eksploatacji - wyjaśnia Iwona Mikrut z Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie. Przedstawicielka GDDKiA podkreśla jednak, że to nie koniec całej inwestycji, zaś prace wykończeniowe oraz przebudowa DK 75 potrwają do kwietnia 2021 roku. - Kilka dni temu przeprawa przeszła pomyślnie próby obciążeniowe - mówi w rozmowie z Sądeczaninem Iwona Mikrut z biura prasowego małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - W różnych konfiguracjach na moście zostały ustawione załadowane piaskiem samochody ciężarowe, co pozwoliło sprawdzić, jak zachowuje się konstrukcja wyjaśnia rzeczniczka. Czytaj też Kto nie buduje drogi do Brzeska lecz ją burzy. Prezydent Handzel o "sądeczance" W ten sposób specjaliści sprawdzają sztywność obiektu i tego jak się ugina. Na tej podstawie most dopuszcza się do użytku lub też nie. Nadaje się, orzekli specjaliści. – Zapadła więc decyzja, że most otwieramy w poniedziałek i puszczamy kierowców – mówi Mikrut. - Nie ma co czeka bo przecież trzeba się zabrać za rozbiórkę starej przeprawy. Czytaj też Co się szykuje w Łącku. Nadajniki, anteny, sygnały radiowe Będzie feta? - Pytamy rzeczniczkę. - Ma przyjechać minister Adamczyk, ale nie będzie to jeszcze oficjalne zakończenie inwestycji. Roboty potrwają do końca kwietnia przyszłego roku, bo przecież ma być jeszcze rozbudowana droga krajowa nr 75. Także do wiosny potrwa rozbiórka starego mostu. ( [email protected] ) fot, GDKiA