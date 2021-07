Lanckorona. Leją asfalt na drodze powiatowej. 2,5 kilometra trasy zamknięte dla kierowców [ZDJĘCIA]

Z tego powodu trzeba było zamknąć odcinek drogi o długości ok. 2,5 km. Ten od mostu w Leśnicy w kierunku granicy powiatu i skrzyżowania z drogą na Stryszów.

Od kilku dni lany jest tam asfalt. Prace są jednak czasowo wstrzymywane z powodu deszczu i burz.

Utrudnienia potrwają do czasu wykonania nowej nawierzchni. Wykonawca robót na tyle, na ile będzie to możliwe zapewni mieszkańcom dojazd do posesji oraz umożliwi przejazd służb ratunkowych