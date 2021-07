Łapanów. Pięcioro pierwszaków z podstawówki musi powtarzać klasę. Brak "dojrzałości szkolnej" to efekt nauki zdalnej? Kuratorium skontroluje

- W Szkole Podstawowej w Łapanowie nie przepuszczono z pierwszej do drugiej klasy pięciorga dzieci. To jest jakieś kuriozum - powiadomiła "Gazetę Krakowską" jedna z matek. Na miejscu potwierdziliśmy te informacje - promocji do klasy drugiej nie otrzymało pięcioro uczniów z trzech klas pierwszych w jednej szkole.

Brak "dojrzałości szkolnej" pięciorga pierwszaków w Łapanowie

- Wszystkie procedury zostały zachowane, było wcześniejsze powiadomienie rodziców, ich zgoda, było to również konsultowane z poradnią psychologiczno-pedagogiczną - zapewnia dyrektor szkoły Dorota Twaróg. Do podstawówki uczęszcza 497 uczniów w 24 oddziałach wraz z zerówkami. To największa szkoła w gminie Łapanów.

Dowiadujemy się, że powodem braku promocji do klasy drugiej w przypadku każdego z pierwszaków był brak "dojrzałości szkolnej". - Dojrzałość szkolna to umiejętności, które w klasie pierwszej są potrzebne do nauki czytania, pisania, liczenia. W przypadku tych pięciorga dzieci tych umiejętności zabrakło - kontynuuje Dorota Twaróg. Według niej, lepiej by dojrzałość szkolną dziecko uzyskało w powtarzanej klasie pierwszej, niż w drugiej bądź trzeciej. - Później będzie w większym szoku - dodaje.