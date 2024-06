Łatwiej z Alwerni dojechać do Krakowa niż Chrzanowa. Ruszyła nowa linia autobusowa. Będą kolejne?

Mieszkańcy bardzo się ucieszyli z uruchomienia linii autobusowej. Obserwujemy rosnące zainteresowanie tym połączeniem, choć jeszcze nie wszyscy o nim wiedzą. Na pewno bardzo dużo osób będzie z niego korzystało od września, gdy skończą się wakacje. Wielu uczniów i studentów dojeżdża do szkół w Krakowie - mówi Beata Nadzieja-Szpila, burmistrz Alwerni.

Dzięki przedłużeniu linii autobusowej A44 pasażerowie za jedyne 9 złotych mogą z Alwerni dotrzeć do stolicy Małopolski. Czas przejazdu wynosi 1,15 godz., choć obecnie przez remonty bywa on dłuższy. Autobus kursuje cały tydzień, także w soboty i niedziele. W dni robocze jeździ osiem razy dziennie. W weekendy realizowane są cztery kursy. Linia działa od dwóch tygodni.

Przystanek początkowy w Alwerni zlokalizowany został przy firmie Alventa. Następnie autobus jedzie przez Alwernię, Grojec, Zalas, Mników, Liszki, Piekary, Rondo Grunwaldzkie, Jubilat do Dworca Głównego w Krakowie. Koszt utrzymania linii autobusowej w całości pokrywa Marszałek Województwa Małopolskiego z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Gmina Alwernia nie dopłaca do połączenia. Obecna umowa na realizację kursów na przedłużonej trasie obowiązuje do końca roku, jednak władze gminy liczą, że zostanie przedłużona.

Uruchomienie nowego połączenia autobusowego nie oznacza likwiduje dotychczasowych połączeń realizowanych przez prywatnych przewoźników z wykorzystaniem busów. Dziennie wykonywanych jest ponad 30 kursów do Krakowa. Gmina do utrzymania tej komunikacji dopłaca rocznie 120 tys. zł.

Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie ostatnio zwrócił się do gmin Alwernia z propozycją utworzenia regularnego połącznie autobusowego Chrzanowa z Alwernią. Kursy miałby być realizowane przez Piłę Kościelecką, Bolęcin, Nieporaz i Regulice. Roczny koszt utrzymania takiego połączenia szacowany jest na 800 tys. zł.