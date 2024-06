Lawenda w małopolskiej Prowansji w pełnym rozkwicie! Fioletowe pola ciągną się po horyzont. Co za widoki! A na deser sorbet z... lawendy

Małopolska Prowansja, czyli Ogród Pełen Lawendy w pełnym rozkwicie

Kto choć raz nie marzył o tym, aby spędzić czas na słynnych fioletowych polach Prowansji? Nie trzeba jednak lecieć aż do południowych rejonów Francji, aby zatopić się we fiolecie kwitnących krzewów. Namiastkę Prowansji mamy przecież w Małopolsce. To doskonały moment, aby odwiedzić Ogród Pełen Lawendy i nacieszyć oko pięknymi widokami: - Większość naszych odmian osiągnęła już pełny fiolet, tworząc niesamowitą scenerię, która będzie idealnie komponować się na Waszych zdjęciach. Nasz ogród będzie otwarty codziennie do około połowy lipca. Nie przegapcie tej wyjątkowej chwili! – informują przedstawiciele ogrodu.