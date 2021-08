Leśnicy z Nawojowej odbudowują populację Głuszców. Wkrótce wypuszczą na wolność kolejne osobniki

Głuszce kupowane są przez leśniczych z Nawojowej od Nadleśnictwa Wisła. Pieniądze na ten cel co roku zdobywają w ramach funduszu leśnego. Potem ptaki trafiają do wolier, gdzie przebywają razem z matkami. Doprowadzenie do momentu, w którym ptaki można wypuścić na wolność to jednak bardzo złożony i wymagający ogromu pracy proces.

- Matki razem ze swoimi pisklętami wpuszczane są do jednej woliery. Jest ona przegrodzona na pół, ale matka widzi się z młodymi. Po około 2, 3 tygodniach młode ptaki są wypuszczane na teren leśny. Na noc wracają do woliery, a te które nie wrócą, siedzą na pobliskich drzewach. Codziennie pracownicy wracają , aby wpuścić i wypuścić ptaki - tłumaczy Wojciech Kurzeja, nadleśniczy Nadleśnictwa Nawojowa.