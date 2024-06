Leszek Golonka powróci na stanowisko komendanta Straży Miejskiej w Zakopanem. Tylko on spełnił wszystkie wymogi Marcin Szkodzinski

Leszek Golonka

Do Zakopanego wpłynęły tylko dwie kandydatury w konkursie na stanowisko komendanta Straży Miejskiej. - Nikt z naszych strażników nie aplikował na to stanowisko, na co liczyłem - mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.